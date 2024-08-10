Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,430.80
ETH/USDT
2,602.40
BTC/USDT
60,692.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldüğünü bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına ilişkin bilgi üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.

Büşranur Koca  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Dışişleri, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldüğünü bildirdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevde 10. yılı paylaşımı
Ümraniye'de İBB aracı tarafından yolu kesilen otomobilin sürücüsü darbedildi
Pendik'te iş makinesi operatörünün bayrak hassasiyeti kamerada
Dışişleri, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldüğünü bildirdi

Benzer haberler

Dışişleri, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldüğünü bildirdi

Dışişleri, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldüğünü bildirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet