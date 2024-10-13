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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in UNIFIL'e saldırısına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir." ifadeleri kullanıldı.

Can Efesoy  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in UNIFIL'e saldırısına ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in (Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü) UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in UNIFIL'i hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

UNIFIL'in bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL'in rolü daha da fazla önem arz etmektedir. İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir."

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, BM güçlerini bizzat görevlendirdiğine işaret edilen açıklamada, Konsey üyelerinin, İsrail'in BM güçlerine karşı saldırılarını engellemekle yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tüm devletlere, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak tutum takınma çağrısında bulunuldu.

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