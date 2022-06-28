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Dışişleri Bakanlığından Haiti'ye seyahat ve güvenlik duyurusu

Dışişleri Bakanlığı, Haiti’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, Türk vatandaşlarının zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarında fayda görüldüğünü bildirdi.

Mustafa Deveci   | 28.06.2022
Dışişleri Bakanlığından Haiti'ye seyahat ve güvenlik duyurusu

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haiti'ye yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yapıldı.

Açıklamada, "Haiti’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarında fayda görülmektedir." ifadesine yer verildi.

Haiti’de Türk büyükelçiliğinin bulunmadığı ve bu ülkeye Santo Domingo'daki (Dominik Cumhuriyeti) Türk Büyükelçiliğinin akredite olduğu aktarılan açıklamada, "Halen Haiti’de yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Santo Domingo Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğine +1 809 532 77 83 (santral) ve +1 849 206 46 41 (acil durum) numaralı telefonlardan ve embajada.dominicana@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden doğrudan ulaşabilecekleri kaydedildi.

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