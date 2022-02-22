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Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso’daki maden patlamasıyla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Poni eyaletinin Gomgombiro altın madeninde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mustafa Deveci   | 22.02.2022
Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso’daki maden patlamasıyla ilgili taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gomgombiro altın madeninde meydana gelen şiddetli patlamada en az 59 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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