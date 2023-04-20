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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yaşanan izdihamdan üzüntü duyduklarını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.

Tuğba Altun  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yaşanan izdihamdan üzüntü duyduklarını açıkladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendiği kaydedildi.

Yemen'de yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdihamdan büyük üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, yaralananlara da acil şifalar dilendiği ifade edildi.

Husilere bağlı el-Mesirah televizyon kanalının haberine göre, Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, Sana'da bir iş insanının mali yardım dağıtımı sırasında yaşanan olayda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralının olduğunu duyurmuştu.

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