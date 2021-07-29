Euro
10.07
Dolar
8.46
BIST 100
1,391.64
Altın
1,831.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'ın 'Heybeliada Ruhban Okulu' açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." dedi.

Muhammet Tarhan   | 29.07.2021
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'ın 'Heybeliada Ruhban Okulu' açıklamasına yanıt

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, Türkiye'deki yüksek okulların 1971'de kamulaştırılmasıyla Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasının üzerinden 50 yıl geçtiği yönündeki açıklamasına, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." ifadeleriyle yanıt verdi.

Bilgiç, ABD'li mevkidaşı Price'ın, Twitter hesabından paylaştığı mesaja, yine resmi Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Price'ın, "50 yıl önce Türkiye'nin yüksek öğrenimi millileştirmesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasına neden oldu" açıklamasını ve Türkiye'nin Heybeliada Ruhban Okulu'nu yeniden açması yönündeki çağrısını, Bilgiç, "Fener Rum Patrikhanesi'nin Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." diye yanıtladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
kk
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 salgınının dördüncü dalgası başladı
İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü
ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Afrika'da ihtiyaç duyulan Kovid-19 aşısının sadece yüzde 10'u kıtaya ulaştı
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'ın 'Heybeliada Ruhban Okulu' açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'ın 'Heybeliada Ruhban Okulu' açıklamasına yanıt