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Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Mustafa Deveci  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Moskova'da Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Fidan, dün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşmüştü.

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