Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Moskova'da Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Fidan, dün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.