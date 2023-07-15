Dışişleri Bakanı Fidan, Malezyalı mevkidaşı Zambry ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi görüşmelerde bulunmak için gittiği Malezya'nın Penang eyaletinde Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, kendisini havalimanında karşılayan mevkidaşı Zambry ile görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.