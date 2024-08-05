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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisi Heniyye'yi kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(İsrail) Ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisini (Heniyye) kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür." dedi.

Gökhan Çeliker  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisi Heniyye'yi kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisi Heniyye'yi kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür
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