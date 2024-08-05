Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisi Heniyye'yi kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(İsrail) Ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisini (Heniyye) kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ukrayna’da işgali suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
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