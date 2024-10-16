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Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara'da bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök - AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın Ankara’da IKBY Başkanı Barzani ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmeye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

IKBY Başkanı Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

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