Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın Ankara’da IKBY Başkanı Barzani ile görüştüğünü bildirdi.
Görüşmeye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
IKBY Başkanı Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.