Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Aşkabat'ta bir araya geldi.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkmen mevkidaşı Meredov ile görüştüğünü belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Türkmenistan ziyaretimize DB (Dışişleri Bakanı) Raşid Meredov'la görüşerek başladık. Cumhurbaşkanımızın Aşkabat'a resmi ziyareti ile EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) Zirvesi hazırlıklarını görüştük." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.