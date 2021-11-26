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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Aşkabat'ta bir araya geldi.

Emre Karaca   | 26.11.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkmen mevkidaşı Meredov ile görüştüğünü belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkmenistan ziyaretimize DB (Dışişleri Bakanı) Raşid Meredov'la görüşerek başladık. Cumhurbaşkanımızın Aşkabat'a resmi ziyareti ile EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) Zirvesi hazırlıklarını görüştük." ifadesini kullandı.

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