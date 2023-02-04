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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor

Mustafa Deveci   | 04.02.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor

Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler." dedi.

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