Devlet Denetleme Kurulundan 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili suç duyurusu
Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Ankara
2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.
- ÖSYM'den 2022-KPSS açıklaması
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi
- DDK, 2022-KPSS'yle ilgili incelemelerine başladı
Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı.
DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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