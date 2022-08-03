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Devlet Denetleme Kurulundan 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili suç duyurusu

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 03.08.2022
Devlet Denetleme Kurulundan 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili suç duyurusu

Ankara

2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı.

DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


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