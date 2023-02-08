Dolar
18.83
Euro
20.21
Altın
1,874.80
ETH/USDT
1,653.30
BTC/USDT
22,939.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Depremden etkilenenlerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek

Ferdi Türkten   | 08.02.2023
Depremden etkilenenlerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek

Ankara

Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınlarının https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi alabileceği belirtildi.

Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Zübeyde kurtarıldı
Türk Kızılay, günlük çadır üretimini iki katına çıkardı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 20 tır insani yardım gönderildi
Mehmetçik, Adıyaman'da bir kadını enkazdan sağ kurtardı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan deprem bölgesine sevkiyatlar aralıksız sürüyor

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Zübeyde kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Zübeyde kurtarıldı

Türk Kızılay, günlük çadır üretimini iki katına çıkardı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 20 tır insani yardım gönderildi

Adıyaman'da 12 yaşındaki çocuk enkazdan "futbol sohbeti" eşliğinde çıkarıldı

Adıyaman'da 12 yaşındaki çocuk enkazdan "futbol sohbeti" eşliğinde çıkarıldı
Tüpraş'ın deprem bölgesine desteği devam ediyor

Tüpraş'ın deprem bölgesine desteği devam ediyor
AB ve Avrupa ülkelerinden depremzedelere yardım

AB ve Avrupa ülkelerinden depremzedelere yardım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet