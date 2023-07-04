Dolar
26.00
Euro
28.38
Altın
1,926.91
ETH/USDT
1,955.60
BTC/USDT
31,029.00
BIST 100
6,015.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Deprem bölgesinde göreve devam edecek öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde göreve devam etmek isteyen öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracaklarını bildirdi.

Utku Şimşek  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Deprem bölgesinde göreve devam edecek öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak

Ankara

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yaşadıklarını telafi edemeyeceklerinin farkında olduklarını, ancak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Atama ve yer değişikliği takvimini dün yayınladıklarını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik. Buna rağmen yer değişikliği yapamayan arkadaşlar normal başvuru da yapabilecekler. Sorun gene çözülmezse süreç tamamlandıktan sonra yardımcı olmaya çalışacağız. İkinci bir şey daha yapıyoruz. Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız. Dedim ya elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal istemi hakkında AYM'de sözlü açıklama yarın yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi
Deprem bölgesinde göreve devam edecek öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
FETÖ'den aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, yakalandı

Benzer haberler

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal istemi hakkında AYM'de sözlü açıklama yarın yapılacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal istemi hakkında AYM'de sözlü açıklama yarın yapılacak

Deprem bölgesinde göreve devam edecek öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak

MEB, depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanıdı

LGS tercih süreci başladı

LGS tercih süreci başladı

LGS tercih süreci yarın başlıyor

LGS tercih süreci yarın başlıyor
Bakan Tekin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Tekin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet