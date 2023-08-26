Denizde kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor
Denizde geçirdikleri kaza sonrası tedavileri için İstanbul'a getirilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın yakınları ve sevdikleri hastaneye ziyaret gerçekleştirdi.
İstanbul
Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesindeki tedavileri sürüyor.
- Bakan Koca, Vuslat Doğan Sabancı'nın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi
- Denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'da tedavi altına alındı
Çiftin yakınları ve sevenleri de hastaneye gelerek "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunuyor.
Bu kapsamda, Sabancı ailesinden Ömer Sabancı, Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören hastaneye gelerek ziyaret gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.