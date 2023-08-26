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Denizde kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor

Denizde geçirdikleri kaza sonrası tedavileri için İstanbul'a getirilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın yakınları ve sevdikleri hastaneye ziyaret gerçekleştirdi.

Elif Somuncu, Elif Küçük  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Denizde kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor

İstanbul

Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

Çiftin yakınları ve sevenleri de hastaneye gelerek "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunuyor.

Bu kapsamda, Sabancı ailesinden Ömer Sabancı, Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören hastaneye gelerek ziyaret gerçekleştirdi.

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