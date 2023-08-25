Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,907.84
ETH/USDT
1,648.70
BTC/USDT
25,946.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Bakan Koca, Vuslat Doğan Sabancı'nın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Bakan Koca, Vuslat Doğan Sabancı'nın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın ağır bir deniz kazası geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş, genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 6'ıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Muğla'nın iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 198. yıl dönümü anısına Ankara'da resepsiyon düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ecdadın zaferlerini şeref madalyası olarak göğsümüzde iftiharla taşıyoruz

Benzer haberler

Bakan Koca, Vuslat Doğan Sabancı'nın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi

Bakan Koca, Vuslat Doğan Sabancı'nın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi

Denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'da tedavi altına alındı

Sağlık Bakanı Koca: Asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet