Bakan Koca, Vuslat Doğan Sabancı'nın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın ağır bir deniz kazası geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş, genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.