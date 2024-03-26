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DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-17" operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-17" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yusuf Soykan Bal  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-17" operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında terör örgütü DEAŞ'a yönelik 1329 operasyon düzenlediğini belirterek, operasyonlarda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yakalananlardan 692'sinin tutuklandığını, 531'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 187'sinin ise adli işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince, Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerini ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-17" operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı
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