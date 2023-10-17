Dolar
27.90
Euro
29.43
Altın
1,917.28
ETH/USDT
1,583.00
BTC/USDT
28,178.00
BIST 100
7,934.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Asya Verimlilik Teşkilatı 64. Verimlilik Merkezleri Başkanları Çalıştayı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Cüneyt Kemal Özkök  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı
"Kafes" operasyonlarında 56 ilde 150 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak
Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Ax-3 uzay yolcuları ilk basın toplantısını gerçekleştirdi

Benzer haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak

Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek

RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet