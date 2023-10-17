Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak
Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.