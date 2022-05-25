Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla karşılanmazsa süreç ilerleyemez
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmelerine ilişkin, "Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük. Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettik." açıklamasında bulundu.
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