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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla karşılanmazsa süreç ilerleyemez

Aylin Dal   | 25.05.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla karşılanmazsa süreç ilerleyemez Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmelerine ilişkin, "Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük. Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettik." açıklamasında bulundu.

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