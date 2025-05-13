Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Terörsüz Türkiye" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle yeni bir döneme adım atıldığını belirterek "Bu ülkenin geleceği, hepimizin ortak emeğiyle yazılacaktır." ifadesini kullandı.
Ankara
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Örgütün kendisini feshetme ve silah bırakma kararının, her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyaç duyulan bir dönemi başlattığını vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Topraklarımızda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil, barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık çünkü biliyoruz ki bu ülkenin gerçek gücü, farklılıklarımızda değil, ortak değerlerimizde saklıdır. Kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle, yeni bir döneme adım atıyoruz. Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlik ana öznemiz, birlik ise vazgeçilmez yolumuzdur. Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir. Bu ülkenin geleceği, hepimizin ortak emeğiyle yazılacaktır. Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.