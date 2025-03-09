Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden Bereketzade Camisi emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu için başsağlığı diledi.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bu sabah ahirete irtihalini öğrendiğimiz Bereketzade Camisi emekli imam hatiplerinden kıymetli Kasım Yağcıoğlu hocamıza Cenabıallah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve talebelerine sabrıcemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.