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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince "3. Kamu Yönetimi Semineri" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince, kamu kurumlarının merkez teşkilatı ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarda görevli kariyer uzman yardımcılarına yönelik "3. Kamu Yönetimi Semineri" gerçekleştirildi.

Orhan Onur Gemici  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince "3. Kamu Yönetimi Semineri" düzenlendi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, kariyer meslek personelinin yetkinliği ve donanımının yanında dış politika anlayışının önemli olduğunu söyledi.

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Susmaz, kariyer meslek personelinin, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri özümseyerek, bu değerler ışığında Türkiye'nin gelişimine katkı sağlanmasının millete karşı en önemli ödev ve sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk de kariyer meslek personelinin kurumlardaki görevinin önemine işaret etti.

Şentürk, mesleki donanımın yalnızca akademik gelişimle değil aynı zamanda insani değerlerle şekilleneceğini ifade ederek, kariyer meslek personelinin ancak böyle topluma rol model olabileceğini dile getirdi.

Seminerde, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Değişen Dünyada Türk Dış Politikası", Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İdeal, Kimlik ve Gelecek" ve Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu da "Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi" başlıklarında sunum yaptı.

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