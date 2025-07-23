Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi ve sivil toplum gönüllülerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
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