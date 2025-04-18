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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlardan, eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki bakanlar, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na, dün vefat eden ve bugün defnedilen babası Osman Çavuşoğlu için taziye ziyaretinde bulundu.

Mustafa Kurt  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlardan, eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye ziyareti Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Giresun'daki DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Türkler Mahallesi'ndeki baba evine gerçekleştirilen ziyarette, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine taziyeler iletildi.

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Ziyarette, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlardan, eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
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