Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlardan, eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki bakanlar, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na, dün vefat eden ve bugün defnedilen babası Osman Çavuşoğlu için taziye ziyaretinde bulundu.
Antalya
Giresun'daki DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Türkler Mahallesi'ndeki baba evine gerçekleştirilen ziyarette, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine taziyeler iletildi.
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Ziyarette, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.