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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken diğer yandan istihdamımızı artırmayı hedefliyoruz

Harun Kutbe  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken diğer yandan istihdamımızı artırmayı hedefliyoruz

Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,  Ankara’da "İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Bir yandan enflasyonla mücadelemizi, dezenflasyon politikalarımızı sürdürürken, diğer yandan istihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz" dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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