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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bayramda deprem bölgesini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı'nda Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya gelecek.

Harun Kutbe  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bayramda deprem bölgesini ziyaret edecek

Ankara

Cevdet Yılmaz, bayramının ikinci günü, Adıyaman Valiliğinde afet koordinasyon toplantısına katılacak. Daha sonra Balıkesir Çarşısı'nda esnafı ziyaret edecek Yılmaz, Örenli Bölgesi 4 Blok Kalıcı Konut Projesi'nde incelemelerde bulunacak ve ardından Kahramanmaraş'a gidecek.

Kahramanmaraş'ta Afet Koordinasyon Merkezi ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek Yılmaz, 6 Şubat'taki deprem sonrasında kentte yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alacak.

Yılmaz, Kurtlar Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan depremzede ailelerle bir araya gelecek, daha sonra STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşacak.

Bayramın üçüncü gününde ise AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Yılmaz, Akyar ve Gaffarlı Mahallesi'ndeki TOKİ uygulama alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyecek ve basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son olarak Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde cuma namazını kılacak, vatandaşlarla bayramlaşacak.


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