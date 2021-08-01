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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Van'daki selden zarar görenler için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Başkale ilçesinin Esenyamaç köyünde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selden zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Abdullah Yasin Güler   | 01.08.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Van'daki selden zarar görenler için geçmiş olsun mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Van Başkale'nin Esenyamaç köyünde yaşanan selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz tüm mağduriyetleri süratle giderecek, yaralara merhem olacaktır." ifadesini kullandı.

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