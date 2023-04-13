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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan ziyaretine yerli ve milli otomobil Togg'u kullanarak gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyaret ettiği Ankara'nın Sincan ilçesine yerli ve milli otomobil Togg'u kullanarak gitti.

Harun Kutbe  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan ziyaretine yerli ve milli otomobil Togg'u kullanarak gitti

Ankara

Togg'u kullanarak Sincan'daki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine ulaşan Oktay, burada otomobilden inerek gazetecilere açıklama yaptı.

Togg'un sürüş keyfini harika bulduğunu belirten Oktay, "Devrim otomobillerini önlediler ama biz devrin otomobiliyle geldik." dedi.

Oktay, Togg'un aslında bir akıllı cihaz olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Muhteşem bir sürüş konforu, otomasyon ve bilişim sistemleri, elektronik sistemleri bünyesinde barındıran bir ekosistem, aslında bir akıllı cihaz bu. Biliyorsunuz yeni versiyonları geliştikçe bunu her kim alıyorsa aynen telefonlarınızda nasıl yeni versiyona, yeni imkanlara kavuşuyorsunuz bununla da aynı imkanlara kavuşuyor olacaksınız. Türkiye'nin otomobili, Türkiye Yüzyılı'nın dolayısıyla güzel müjdelerinden birisi. Yeni yüzyıla hamdolsun Togg'umuz ile TCG-Anadolu'muzla, uçak gemimizle ve Kızılelma'mızla ve diğer 5. nesil uçaklarımızla, teknoloji harikası birçok eserimizle giriyoruz. Togg da bunlardan birisi. Gerçekten harika. İçerideki özellikle oturma alanı kendi segmentine göre değerlendirdiğinizde muhteşem. Neredeyse lüks sınıfla kıyaslayabileceğimiz bir rahatlık ve konforu görüyorsunuz. Bu da bize gurur veriyor."

Togg'a yurt içinden de yurt dışından da yoğun talep ve ilgi olduğunu aktaran Oktay, bu ilgiye karşılık vermek amacıyla kredi konusunda kamu bankaları ile çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Oktay, Togg'a yönelik talebi karşılamak ve üretim kapasitesini artırmak için faaliyetler sürdürüldüğünü kaydederek, "Kısmet olursa ilk hedefimiz 1 milyon Togg'u şöyle bir yollara sürmek olacak. Yeni yatırım ile inşa ile ilgili çalışmalar da daha şimdiden başlamış durumda." diye konuştu.

Gemlik'teki tesislere yakın bölgede Togg'un bataryası ile ilgili ortaklıklar kurulduğunu dile getiren Oktay, "İnşallah yine kısa sürede onun da üretim tesisi, Ar-Ge merkezleri ve de o teknolojiye hakim olacağımız altyapı da şu anda çok yoğun şekilde çalışıyor." dedi.

Oktay, daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan ziyaretine yerli ve milli otomobil Togg'u kullanarak gitti
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