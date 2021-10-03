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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, memleketi Çekerek'te üzüm hasadına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, üzüm hasadı etkinliğinde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 03.10.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, memleketi Çekerek'te üzüm hasadına katıldı

Yozgat

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, memleketi Bayındırhüyük köyüne gelişinde, köy kadınları, pişirdikleri gözleme ve yöresel yemeklerden ikram etti. Fuat Oktay, kadınlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Daha sonra üzüm bağına geçen Oktay, köy muhtarı ile üzüm topladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, pekmez kazanının başına geçerek, bir süre kaynayan pekmezi karıştırdı ve pekmezin tadına baktı.

Oktay, topladığı üzümlerden programını takip eden basın mensuplarına da ikram etti.

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