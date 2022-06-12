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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı

Mustafa Hatipoğlu   | 12.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ankara’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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