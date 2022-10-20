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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Baybörü'nün ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün ailesine başsağlığı diledi.

Fırat Taşdemir   | 20.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Baybörü'nün ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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