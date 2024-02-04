Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Dingil'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.