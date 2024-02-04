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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni’nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Dingil'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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