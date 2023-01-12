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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Burhan Çaçan için taziye mesajı

Zafer Fatih Beyaz   | 12.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Burhan Çaçan için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Burhan Çaçan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinde vefat eden sanatçı Çaçan için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.


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