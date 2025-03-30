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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in de aralarında olduğu çok sayıda liderle telefonda görüştü.

İrem Demir  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında bulunduğu birçok liderle telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de yoğun diplomasi trafiğine devam etti.

İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğu görüşmelerin gündem maddelerinden biri de İsrail'in Gazze'ye saldırıları oldu.

Erdoğan, Türkmenistan, Cezayir, Endonezya, Özbekistan, Kazakistan, Umman, Malezya, Pakistan ve Kırgızistan'ın liderleriyle görüşmelerinde bayram tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ile görüşmesinde Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüşen Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü liderlerden biri de Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto oldu.

Bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini, karşılıklı ziyaretler ve işbirliğini artıran adımlarla bunun devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesinde, iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, gelecek dönemde işbirliğinin artarak süreceğini dile getirdi.

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile de telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonla görüşme yaptı.

Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'deki zulümleri nedeniyle bayramın buruk karşılandığını ve Türkiye'nin Filistin'le dayanışmayı her platformda sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü liderlerden biri de Malezya Başbakanı Enver İbrahim oldu.

Erdoğan'ın, Filistin'deki insani krizin derinleştiğini, birlik içerisinde İsrail saldırganlığına karşı koymanın ve kalıcı ateşkesle barışı sağlamak için gayretleri artırmanın önemli olduğunu aktardığı görüşmede, Türkiye ile Malezya'nın ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin, İsrail zulmü altındaki Gazze'yi yalnız bırakmayacağını, Filistin'in haklı davasını anlatmaya devam edeceğini kaydetti.

Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un görüşmesinde, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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