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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 16'ncı yılında andı.

Merve Yıldızalp  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma mesajı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16'ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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