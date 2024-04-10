Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları ve torunları İsrail saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Heniyye ile telefonda görüştü.
Heniyye'ye çocukları ve torunları İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.