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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları ve torunları İsrail saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye başsağlığı telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Heniyye ile telefonda görüştü.

Heniyye'ye çocukları ve torunları İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

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