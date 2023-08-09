Dolar
27.02
Euro
29.68
Altın
1,915.67
ETH/USDT
1,848.00
BTC/USDT
29,466.00
BIST 100
7,600.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eyüpsultan Kemerburgaz'da servis otobüsünün köprü üzerinden düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı. - VTR
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına son kez katılan komutanlara hediye takdim etti.

Mehmet Tosun  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye edildi.

Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.

Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.

Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.

Madalyayı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kemerburgaz'da servis otobüsü köprüden düştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit askerler için taziye mesajı
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

ABD, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Anlaşması’ndaki “üretken" rolünü memnuniyetle karşılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti’ni kabul etti
MGK yarın toplanacak

MGK yarın toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet