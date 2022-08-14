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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı

Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımında "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti" ifadelerini kullandı.

Sefa Mutlu   | 14.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Bir olduk 21 olduk, AK Parti 21 yaşında" ifadelerinin bulunduğu görsele de yer verdi.

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