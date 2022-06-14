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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında uzaya fırlatıyoruz

14.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında uzaya fırlatıyoruz

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, TÜRKSAT 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak namus borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını destekleyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazılacağını açıkladı.

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