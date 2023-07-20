Dolar
26.91
Euro
30.23
Altın
1,981.74
ETH/USDT
1,918.30
BTC/USDT
30,276.00
BIST 100
6,653.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic, bordo-mavili takımın kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentindeki tesislerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Ercan Havalimanı, KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yeni Ercan Havalimanı) Bu eser, Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKKC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır." dedi.

20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Ercan Havalimanı, KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Ercan Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ercan Havalimanı) Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ercan Havalimanı) Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir." şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumu, KKTC'ye yönelik hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet eden Erdoğan, "Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret ilişkileri "stratejik ortaklığa" taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Ercan Havalimanı, KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır
Bakanlar Göktaş ile Tekin, "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü"nü imzaladı
Küresel ortalama sıcaklık, üst üste 17 gündür yüksek seyrediyor
Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Ercan Havalimanı, KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Ercan Havalimanı, KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda 3 ülkeyle işbirliğini güçlendiren anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden KKTC’ye gitti

Bakan Şimşek: Türkiye BAE ile ticarete açık

Bakan Şimşek: Türkiye BAE ile ticarete açık
Kılıç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ittifakı içinde Putin ile açık ve olumlu ilişki yürüten tek lider

Kılıç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ittifakı içinde Putin ile açık ve olumlu ilişki yürüten tek lider
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet