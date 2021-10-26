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TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenine katıldı. -VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Zengilan'da Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü Faz 1'in temelini attı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da, Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü Faz 1'in temelini attı.

Ruslan Rehimov   | 26.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Zengilan'da Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü Faz 1'in temelini attı Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

Bakü

Fuzuli Havalimanı'nın açılışını gerçekleştiren Erdoğan ve Aliyev, Zengilan iline geçerek tarım uygulama alanlarını ziyaret etti.

İki ülkenin cumhurbaşkanı, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından Zengilan'da hayata geçirilen Dost Agropark'ta incelemelerde bulundu.

Karabağ savaşı şehitleri anısına yapılacak anıt alanına geçen cumhurbaşkanları, 29 Zengilanlı şehidin anısına 29 servi ağacının yanı sıra diğer şehitler için de ağaç dikti.

Alanda, uzaktan kumandalı mayın temizleme araçları Dost Kahraman aparatlarını kullanan cumhurbaşkanları, butona basarak kampüste inşa edilen ilk yapının da temelini attı. Cumhurbaşkanlarının talimatıyla alandaki makineler Agropark'a ilk tohumları serpti.

Temel atma töreninin yapıldığı alanda, 18 Ekim'de hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın fotoğrafı da yer aldı. Fotoğrafın altında "Karabağ Zaferi'ne sağladığı katkılardan ötürü Karabağ Nişanı alan Sayın Özdemir Bayraktar'ı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanları, Anadolu Ajansının "Karabağ Zaferi" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanları, Anadolu Ajansının (AA) Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğini ve Karabağ savaşını yansıtan fotoğraflardan oluşan, Dost Agropark'taki "Karabağ Zaferi" sergisini de inceledi. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, cumhurbaşkanlarına sergiyle ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e AA'nın hazırladığı "Karabağ Zaferi" kitabını takdim etti.

AA Genel Müdürü Karagöz de, törende hazır bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "Karabağ Zaferi" kitabını sundu.

Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü

3 faz halinde hayata geçirilecek projenin 1. fazında, yönetim tesisleri, biyokütle gazlaştırma tesisi, 5 bin 200 metrekare kapalı hayvancılık tesisleri, 113 bin metrekare yarı açık hayvan padokları, sosyal tesisler, kafeterya, sinema salonu, dinlenme alanları, personel lojmanları, mera tipi besicilik ile 4 bin anaç angus yetiştiriciliği ve bitkisel üretim faaliyetleri hayata geçirilecek.

Bu çalışmalarla Azerbaycan ve Türkiye'nin gıda güvenliğine katkı sağlanacak, bölgenin tarımsal ve hayvansal ürünleri uluslararası pazara sunulabilecek.

Projenin tüm etapları tamamlandığında, 6 bin hektar üzerinde tarımsal üretim ve makine parkurları hayata geçirilecek, 10 bin baş anaç angus kapasiteli hayvancılık tesisi kurulacak, tohumculuk ve fidanlık parkurları yapılacak.

Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nde tüm bölgeye hitap edecek entegre et işleme tesisi, soğuk hava deposu, paketleme tesisi, 100 bin tonluk tarımsal depolama tesisleri kurulacak.

Kampüste, bölgenin tohum, gübre ve tarımsal ekipman ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda ürünleri "Made in Karabağ" markasıyla uluslararası pazara sunacak Agro Market faaliyete geçecek.

Akıllı tarım teknolojileri, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım uygulamaları merkezde tutularak yapılacak çalışmalarda doğa ve çevrenin korunmasına özen gösterilecek, helal gıda ilkeleri ön planda tutulacak.

Tüm fazlar tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak olan projede 100 milyon doların üstünde bir yatırım ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

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