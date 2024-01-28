Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yoktur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur." dedi.
Eskişehir
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka tahammülü olmayan zihniyetine büründü." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor, emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize fayda sağlamayacak, milletimizin güvenlik ve refah beklentilerine katkı vermeyecek hiçbir tartışmanın, kavganın içerisinde olmadık, olmayacağız." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.