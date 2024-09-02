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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılının yargı vizyonunu güven veren bir adalet sistemi olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılının yargı vizyonunu, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, güven veren, öngörülebilir bir adalet sistemi olarak belirledik." dedi.

Ekip  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılının yargı vizyonunu güven veren bir adalet sistemi olarak belirledik

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. Makul süre, öngörülebilir ve çözüm merkezli adalet, önceliğimiz olacak. Hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkemizi geleceğe taşıyacak anayasa hazırlayacağız. Parti, Cumhur İttifakı ve yürütme olarak biz bu konuda samimiyiz, kararlıyız." açıklamalarında bulundu.

Erdoğan, "Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin demokrasimize, milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi, buna göre siyaset üretmesi gerekiyor." sözleriyle devam etti.

Cumhurbaşkanı, "Hukukun üstünlüğü ilkesi yerine, üstünlerin hukukunu geri getirmeye çalışanlara müsaade etmedik ve etmeyeceğiz." ifadesinde bulundu.

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