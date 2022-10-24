Dolar
18.60
Euro
18.36
Altın
1,649.58
ETH/USDT
1,330.20
BTC/USDT
19,243.00
BIST 100
3,977.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İstanbul’da, "Kalite Türkiye" sloganıyla düzenlenen Global Kalite Zirvesi'nin kapanış programında konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye Yüzyılı) Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır." diye konuştu.

24.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir." dedi.

Erdoğan, "(Türkiye Yüzyılı) Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde halen faaliyette olan 330 Aile Destek Merkezi sayımızı 656'ya, 47 Sosyal Dayanışma Merkezi sayımızı 116'ya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta, meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim. Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin (Türk Tabipleri Birliği) gerekirse yasal düzenlemeyle değiştirilmesini sağlayacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Seyhan Baraj Gölü'ndeki kaçak yapıların kıyıya çekilmesi işlemi tamamlandı
Atatürk Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak
TBMM Başkanı Şentop, Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi bugün itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi bugün itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet