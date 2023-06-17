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Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ali Tahir Erdoğan'ın mezuniyet törenine katıldı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu, Filiz Kınık Öz  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Palet Okullarının mezuniyet töreni, Mecidiye Kasrı'nda düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törende okuldan mezun olan torunları Ali Tahir Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

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