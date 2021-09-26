Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Canan Aybike Bayraktar'ın kedisiyle fotoğraf paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, okuduğu gazetenin üzerine çıkan torununun kedisi "Pıt Pıt Şeker"in fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Sevgili torunum Aybike’nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı 😺 pic.twitter.com/HcZyjmCQ7S— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2021