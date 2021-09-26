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Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Canan Aybike Bayraktar'ın kedisiyle fotoğraf paylaştı.

Kaan Bozdoğan   | 26.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, okuduğu gazetenin üzerine çıkan torununun kedisi "Pıt Pıt Şeker"in fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı." ifadesini kullandı.

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