Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kurulu'nun ardından Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesine ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kurulu'nun ardından Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesine ziyarette bulundu https://t.co/LnnQi9bq5E pic.twitter.com/VM6YqXDD27— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 18, 2023
Erdoğan, ziyareti sırasında burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a türbe ziyaretinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Birlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.