Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kartalkaya'daki otel yangını) Adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz. Mecliste kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu sürece katkı verecek." dedi.
Erdoğan, "Bir gecelik hasılatını 'masraf olur' diyerek yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere ihmali olan kim varsa tek tek hesap sorulacaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektörümüzün tamahkarlıkla mücadelede vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp güvenliğe daha az yatırım yapamazsınız." diye konuştu.
Erdoğan, "Hepimizin yüreğini dağlayan Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"(Deprem bölgesi) Seçim döneminde bedava ev vadedip, iki yıldır ortalıkta görünmeyenler elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar."
"(Deprem bölgesi) Amacımız afetzede şehirlerimizi altyapısıyla, üstyapısıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle eskisinden daha görkemli hale getirmektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor." dedi.
Erdoğan, "Yerel yöneticilerin siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerini depreme hazırlaması gerektiğini tekrar ifade ediyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi tercihi ne olursa olsun depremzedelerimizi deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yunanistan tarafındaki sarsıntılar hem yaptığımız çalışmaların değerini hem de depreme hazırlığın ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu hatırlatmaktadır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi) Üreticilerimiz 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanabilecek." açıklamasını yaptı.
Erdoğan, "Üreticilerimizin 1 yıl boyunca aylık 1 asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Gazzeli kardeşlerimizi bu dönemde yalnız bırakmamamız gerekiyor. Ramazan öncesi Gazzeli mazlumlara daha fazla destek olma çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum." diye konuştu.
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