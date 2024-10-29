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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’nde ‘’T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni’’nde konuşuyor. TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde GÖKBEY, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ ve ANKA-3 gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar durmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok." dedi.

29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar durmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ta T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(TUSAŞ'a terör saldırısı) Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz."

"İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz."

"Terörün olmadığı ülke ve bölge hedefine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Terör baronları ve onları taşeron olarak kullananların oyununa gelmeyeceğiz."

"(TUSAŞ saldırısı) Bu tür kalleş, hain eylemler, bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Bölgemizin, ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur."

"Bini aşkın yerli savunma sanayi projesi ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik."

"İHA pazarında dünyanın en büyük üreticisiyiz. 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini Türk şirketleri gerçekleştirdi."

"Katmanlı hava savunma sistemlerimizin güvenliğimiz açısından ne kadar hayati önemde olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor."

"Onların 'Demir Kubbe'si varsa bizim de 'Çelik Kubbe'miz olacak. Bizde niye yok demeyeceğiz, bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız."

"Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok."

"Hainlere inat daha fazla çalışacağız, alçaklara inat daha fazla üreteceğiz, emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz."  

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